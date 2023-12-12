مشاركة واسعة من الكيانات الشبابية بالانتخابات بالقليوبية.. «سباق في حب مصر»

«سباق في حب مصر».. شعار رفعه المشاركون في الانتخابات الرئاسية في القليوبية، من الكيانات الشبابية الذين توافدوا على اللجان بشكل غير مسبوق، منذ الساعات الأولى من انطلاق أول أيام التصويت حتى الآن، في رسالة واضحة للعالم، وسط حضور مميز من شباب المحافظة.

وحرصت الكيانات الشبابية، واتحاد شباب العمال، والاتحاد الشبابي لدعم مصر، وفريق شباب يدير شباب، ومبادرة بشبابها، وأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وكيان شباب بناة المستقبل، والشعب البرلمانية، وأندية التطوع والجوالة، على المشاركة في تنظيم الناخبين، ومساعدتهم أمام مقر اللجان الانتخابية منذ انطلاق الماراثون الانتخابي.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات

وترصد مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات العملية الانتخابية على مستوى المحافظة، منذ اليوم الأول حتى الآن على مدار الساعة، من خلال غرفة العمليات المركزية، برئاسة الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وعضوية وكلاء المديرية للشباب والرياضة، ومعاون المدير العام، ومديري إدارة البرلمان، وإدارة الشباب وإدارات الشباب الفرعية، ويجري التواصل والربط الدائم مع غرف العمليات الرئيسية، بوزارة الشباب والرياضة ومحافظة القليوبية.

حضور مميز وغير مسبوق للشباب في الانتخابات

وأشار وكيل وزارة الشباب، إلى أن العملية الانتخابية حتى اليوم الثالث تشهد إقبالًا كثيفًا للمواطنين من مختلف المراحل السنية، إلى جانب الحضور غير المسبوق للشباب من خلال المشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ودورهم الفعال في تنظيم الناخبين ومساعدتهم تسهيلًا على المواطنين وكبار السن وذوى الهمم.

وأكّد «الصبروط»، أنّ الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة ما قبل الانتخابات الرئاسية، وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من عقد وتنفيذ برامج تثقيف سياسي وتوعية؛ لحث المواطنين والشباب على المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الجانب التوعوي كان له دورًا كبيرًا في إقبال الشباب والظهور بالمظهر الحضاري الذي يليق بحجم ومكانة مصر.

وتشهد العملية الانتخابية الحالية بمحافظات الجمهورية، حراكًا مجتمعيًا كبيرًا يؤكد وعي المواطن المصري بقضايا وطنه.

وتُجرى الانتخابات داخل محافظة القليوبية بواقع 365 مقرًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة نحو 3 ملايين و512 ألفًا و682 ناخبًا وناخبة.