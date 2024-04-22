طريقة عمل بديل الكريم شانتيه الخام بالمنزل.. «جهزيه في وقت قياسي»

الكريم شانتيه الخام مكون لا غنى عنه، يوضع في الكيك للتزيين وفي مختلف أنواع الحلويات الأخرى، كما يمكن أن يكون مكونك السحري لعمل آيس كريم لذيذ، وحتى يكون لديك بديل هذا العنصر الشهي لعمل حلوى لاحصر لها، اتبعي الخطوات التالية في التقرير التالي على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي، وجهزيه في وقت قياسي.

بديل الكريم شانتيه الخام

200 مل من الحليب كامل الدسم.

50 جرام سكر بودرة.

50 مل ماء بارد.

10 جرام جيلاتين.

10 جرام فانيليا.

طريقة عمل بديل الكريم شانتيه الخام في المنزل

ولتحضير بديل الكريم شانتيه الخام في المنزل للكيك اتبعي الخطوات التالية:

في بولة عميقة ضيفي الماء البارد ثم إضافة الجيلاتين.

قلبي الجيلاتين لمدة خمس دقائق في اتجاه واحد بشكل جيد حتى امتصاص الماء، ثم قومي بتسخين كمية الحليب حتى الوصول إلى مرحلة ما قبل الغليان، واضيفي الجيلاتين إلى الحليب الساخن.