دياب يروي تفاصيل دخوله مجال التمثيل بعد نجومية الغناء: «كنت قلقان»

قال الفنان محمد دياب، عن دوره في مسلسل مليحة بالموسم الرمضاني الماضي، «لم أختر أن أكون مغنيا ولا ممثلا لكن ما حدث أثناء غنائي كانت تتوالى علي عروض لأدوار فنية غنائية زي مابيحصل أن مغنيا يشارك في فيلم أنه يغني».

أول أدوار «دياب» في التمثيل

تابع خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «مكنش موضوع التمثيل مستهويني كنت قلقان من الخطوة وكنت بقول ممكن أغني أغنية في الفيلم أو تتر المسلسل، وشايف أنها توريطة إلى أن جاء دور المخرج أكرم فريد في حياتي الفنية وتربطني به صداقه منحني دور في مسلسل وطلب مني قراءته وعندما قرأته أعجبت به وهو «ساحرة الجنوب».

استطرد: «سألني المخرج أي شخصية عجبتك في المسلسل فقلت له شخصية نجل تاجر الآثار فقال لي هتعمل الدور ده وقلت له هذا جنون هذا دور صعب ومليء بالتفاصيل ففجاءني أنه حدد لي موعدا مع المنتج وكنت رايح أطفش الدور لكني فوجئت أن الناس كويسة جدا وقابلوني بترحاب حسيت إني مهم مضيت وأخدت عربون ومشيت، وبعدما أنهيت المقابلة اصتلت بالمخرج وقلت له أنا مضيت وأخدت عربون لكن هاجي أول يوم تصوير ولقيت نفسي وحش هديكم العقد والعربون وهات حد مكاني وطلبت إن أول يوم مايدنيش مشاهد كتيرة».

أكمل: «دخلت كنت عامل حسابي أني همشي وأكيد مش هيعجبهم فتفاجأت إن الناس أعجبت بي وصفقوا لي في اللوكيشن ومكنتش مصدق أن ده ليا وقاموا يبوسوني كأني جبت «جون».