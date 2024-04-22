دياب: وقوفي أمام ميرفت أمين في مسلسل مليحة بمثابة نقلة مهنية كبيرة

أعرب الفنان محمد دياب عن سعادته البالغة لمشاركته للفنانة القديرة ميرفت أمين في مسلسل «مليحة» الذي عرض الموسم الرمضاني المنقضي قائلا إنه بمثابة نقلة كبيرة وبعتبر أن وقوفي أمامها من أفضل الأمور التي حدثت لي في حياتي المهنية وأن ألتقي بهذه السيدة العظيمة.

تابع «دياب» خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية «لميس الحديدي» على شاشة «ON»: «مكنتش مصدق أنها توافق لكنها وافقت بمجرد علمها بقضية العمل حيث غلبها حسها الإنساني والوطني قبل المهني لأنها مش محتاجة تعمل حاجة تاني لأن ما فيش منها اثنين».

تقديم عمل عن القضية الفلسطينية قيمة كبيرة

وتابع: «كنت بتعامل معها كواحد من متابعيها ومعجبيها، وأول مرة قابلتها كان في مكتب عمرو عرفة مخرج العمل كنت مخضوض وهي سيدة في منتهى الرقي والجمال ومحترفة جدا وبتذاكر بشدة».

ولفت إلى أنها قامت بدور والدة «الضابط» باحترافية شديدة وعن تحقيقه أول دور بطولة وتأثير ذلك عليه علق قائلا: «أنا بحلم خطوة بخطوة وكان بداية الحلم أقوم بهذه النوعية من الأدوار أن تكون ذات قيمة وأتحدث عن قيمة كبيرة مثل القضية الفلسطينية هذا في حد ذاته قيمة عظيمة في مشواري المهني لكن فكرة البطولة دي مش شغلاني خالص المهم ماذا أقدم؟ وأكون بقدم حاجة كويسة ويكون الجمهور راضي عني هذه أهم مكسب وأكثر الأشياء التي تشغلني».