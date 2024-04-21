أنور خليل: مسلسل مليحة خطوة ممتازة من «المتحدة» لدعم القضية الفلسطينية

قال الفنان الكبير أنور خليل، عن مشاركته في مسلسل «مليحة»، إنَّه توثيق تاريخي للقضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا، معربا عن امتنانه بالمشاركة: «فكرة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي القائم عليه وإنتاجها لعمل درامي مميز يتناول القضية الفلسطينية في مثل هذا التوقيت والظروف التي تمر بها فلسطين وغزة ومدن الضفة، هو خطوة ممتازة».

عودة قوية للدراما المصرية

وتابع «خليل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «قُمت بأداء دور جد مليحة بـ المسلسل الذي ضم عدد كبير من النجوم سواء من داخل مصر أو نجوم الوطن العربي، وهو عودة قوية لي للدراما المصرية بعد غياب».

دعم القضية الفلسطينية

وأكد: «تحمست للمشاركة في هذا العمل من البداية وسعدت بأداء دور جد مليحة، ونحن بحاجه إلى هذه النوعية من الأعمال، بل وأن يترجم إلى عدة لغات أخرى ودائماً لمصر دور كبير في دعم القضية الفلسطينية».