«الأرصاد»: ارتفاعات تدريجية في قيم درجات الحرارة بدءا من اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد بداية من اليوم ارتفاعات تدريجية في قيم الحرارة، بسبب التأثر بامتداد لكتل هوائية صحراوية، كما أن المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

العظمى على القاهرة الكبرى

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف: «الأجواء ستكون حارة نهارا، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 33 درجة مئوية، وفي فترة الظهيرة، ستكون الأجواء ربيعية حارة في معظم الأنحاء مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية».

الأجواء في المناطق الجنوبية

وتابعت أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية بجنوب الصعيد في فترة النهار، تنخفض تدريجيا ليلا، إذ نشعر بتحسن في فترة الحرارة، مشيرة إلى أن اليوم سيشهد نشاطا للرياح في بعض المحافظات.