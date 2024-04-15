القاهرة الكبرى تبدأ تنفيذ خطة أحمال الكهرباء.. اعرف موعد كل منطقة

بدأت شركتا توزيع الكهرباء بشمال وجنوب القاهرة تنفيذ خطة احمال الكهرباء بالمواعيد الجديدة من اليوم اعتبارا من الساعة 11 صباحًا وحتى 5 عصرًا لمدة تتراوح ما بين ساعة واحدة إلى ساعتين، حسب جدول كل منطقة واقعة بنطاق عمل الشركتين بمحافظات القاهرة الكبرى «القاهرة - الجيزة - القليوبية».

مواعيد تخفيف الاحمال بمحافظات القاهرة الكبري

وتستعرض «الوطن » جدول تنفيذ تخفيف الاحمال، والذي ينفذ في أحياء ومراكز ومدن محافظات القاهرة الكبرى بالأماكن الواقعة بنطاق عمل شركتا توزيع الكهرباء بجنوب وشمال القاهرة، في 38 حيا بنطاق محافظة القاهرة، وهي: «الأميرية - الزاوية الحمراء - الزيتون - الساحل - الشرابية - حدائق القبة - روض الفرج - شبرا - 15 مايو -البساتين - التبين - الخليفة - السيدة زينب - المعادي - المعصرة - المقطم - حلوان - دار السلام - طرة - مصر القديمة -الأزبكية - الموسكي - الوايلي - باب الشعرية - بولاق - عابدين - غرب - منشأة ناصر - وسط - السلام اول - السلام ثاني - المرج - المطرية - النزهة - عين شمس - مدينة نصر شرق - مدينة نصر غرب - مصر الجديدة».

نطاق عمل شركة الكهرباء بالجيزة ومناطق القليوبية

ويتضمن الجدول تخفيف أحمال 20 حيا ومركزا ومدينة بمحافظة الجيزة، وهي: «الدقي - الوراق - بولاق الدكرور - إمبابة -العجوزة - الهرم - العمرانية - الطالبية - المنيرة الغربية - مركز ومدمنة كراداسة - مدينة الحوامدية - مركز ومدينة الواحات - مركز ومدينة أطفيح - مركز ومدينة أبو النمرس - مركز ومدينة البدرشين - مركز ومدينة منشأة القناطر - مركز ومدينة العياط - مركز ومدينة الصف - مركز ومدينة أوسيم»، ويقع جزء من محافظة القليوبية 6 مناطق تابعة لنطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء متمثل في «مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة اول وثان – القناطر - بهتيم».