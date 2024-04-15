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القاهرة الكبرى تبدأ تنفيذ خطة أحمال الكهرباء.. اعرف موعد كل منطقة

كتب:

سلامة عامر
01:01 م | الإثنين 15 أبريل 2024
موزع كهرباء - أرشيفية

موزع كهرباء - أرشيفية

بدأت شركتا توزيع الكهرباء بشمال وجنوب القاهرة تنفيذ خطة احمال الكهرباء بالمواعيد الجديدة من اليوم اعتبارا من الساعة 11 صباحًا وحتى 5 عصرًا لمدة تتراوح ما بين ساعة واحدة إلى ساعتين، حسب جدول كل منطقة واقعة بنطاق عمل الشركتين بمحافظات القاهرة الكبرى «القاهرة - الجيزة - القليوبية».

مواعيد تخفيف الاحمال بمحافظات القاهرة الكبري

وتستعرض «الوطن » جدول تنفيذ تخفيف الاحمال، والذي ينفذ في أحياء ومراكز ومدن محافظات القاهرة الكبرى بالأماكن الواقعة بنطاق عمل شركتا توزيع الكهرباء بجنوب وشمال القاهرة، في 38 حيا بنطاق محافظة القاهرة، وهي: «الأميرية - الزاوية الحمراء - الزيتون - الساحل - الشرابية - حدائق القبة - روض الفرج - شبرا - 15 مايو -البساتين - التبين - الخليفة - السيدة زينب - المعادي - المعصرة - المقطم - حلوان - دار السلام - طرة - مصر القديمة -الأزبكية - الموسكي - الوايلي - باب الشعرية - بولاق - عابدين - غرب - منشأة ناصر - وسط - السلام اول - السلام ثاني - المرج - المطرية - النزهة - عين شمس - مدينة نصر شرق - مدينة نصر غرب - مصر الجديدة».

نطاق عمل شركة الكهرباء بالجيزة ومناطق القليوبية

ويتضمن الجدول تخفيف أحمال 20 حيا ومركزا ومدينة بمحافظة الجيزة، وهي: «الدقي - الوراق - بولاق الدكرور - إمبابة -العجوزة - الهرم - العمرانية - الطالبية - المنيرة الغربية - مركز ومدمنة كراداسة - مدينة الحوامدية - مركز ومدينة الواحات - مركز ومدينة أطفيح - مركز ومدينة أبو النمرس - مركز ومدينة البدرشين - مركز ومدينة منشأة القناطر - مركز ومدينة العياط - مركز ومدينة الصف - مركز ومدينة أوسيم»، ويقع جزء من محافظة القليوبية 6 مناطق تابعة لنطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء متمثل في «مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة اول وثان – القناطر - بهتيم».

 

 

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.