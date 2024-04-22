أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2024 الترم الثاني لجميع الصفوف، التي تنطلق خلال أيام قليلة، كما تضمن كل جدول ضوابط امتحانات الصف الدراسي، فيما تكثف المدارس من المراجعة للتلاميذ والطلاب بمختلف المراحل استعدادًا لانطلاق امتحانات نهاية العام التي تبدأ مطلع مايو المقبل، وتستمر نحو أيام وفقًا لكل صف دراسي.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2024 الترم الثاني لجميع الصفوف الدراسية، وفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024

ويحل موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني بمحافظة الفيوم يوم الخميس 9 مايو المقبل، وتستمر حتى الثلاثاء 14 من الشهر نفسه، إذ يأتي جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم كما يلي:

الخميس 9 مايو 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 11 مايو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

الأحد 12 مايو 2024..امتحان مادتي الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 13 مايو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

الثلاثاء 14 مايو 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024

ووفقًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فإنّ جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي للترم الثاني كما يلي:

الخميس 9 مايو 2024: امتحان اللغة العربية.

السبت 11 مايو 2024: امتحان الرياضيات والمهارات المهنية.

الأحد 13 مايو 2024: امتحان اللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 13 مايو 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

الثلاثاء 14 مايو 2024: امتحان العلوم.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

الخميس 9 مايو 2024: امتحان اللغة العربية.

السبت 11 مايو 2024: امتحان الرياضيات، يليها التربية الدينية.

الأحد 12 مايو 2024: امتحان اللغة الإنجليزية، يليها تكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 13 مايو 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية يليها المهارات المهنية.

الثلاثاء 14 مايو 2024: امتحان العلوم.