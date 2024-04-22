16 يومًا هي كل ما يفصلنا عن انطلاق جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2024 في محافظة الفيوم، الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم في بيان لها، إذ من المقرر أن تستمر الامتحانات لمدة 6 أيام، ويبدأ الطلاب في أداء امتحاناتهم الساعة 8:30 صباحًا، وتستمر الامتحانات إلى الساعة 12:45 مساءً على أقصى تقدير، وفقًا لعدد المواد التي ستؤدى في كل يوم ومدة الإجابة.

وتنشر «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2024 في محافظة الفيوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد امتحان الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني

وينطلق امتحان الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2024 في محافظة الفيوم للتعليم العام والرياضي في الفترة من الخميس 9 مايو المقبل، ويستمر حتى الأربعاء 15 من نفس الشهر، وذلك وفقًا لما أعلنت مديرية التربية والتعليم في بيان لها.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024

ويأتي جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2024 كما يلي:

الخميس 9 مايو 2024، يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، لمدة ساعتين ونصف، إذ يبدأ 8:30 ويستمر حتى 11:00 صباحًا، بينما تُخصص نحو 20 دقيقة من زمن الإجابة للإملاء.

السبت 11 مايو 2024، يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين بدءًا من 8:30 وحتى 10:30 صباحًا، يليه استراحة لمدة 15 دقيقة، ثم امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة واحدة، بدءًا من 10:45 وحتى 11:45 صباحًا.

الأحد 12 مايو 2024، يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين بدءًا من 8:30 وحتى 10:30 صباحًا، ثم استراحة ربع ساعة، يليها امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 10:45 وحتى 12:15 ظهرًا.

الإثنين 13 مايو 2024، يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين بدءًا من 8:30 وحتى 10:30 صباحًا، ثم استراحة نصف ساعة، يعقد بعدها امتحان التربية الفنية لمدة ساعتان بدءًا من 10:45 وحتى 12:45 مساءً.

الثلاثاء 14 مايو 2024 يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من 8:30 وحتى 10:30 صباحًا، يليه استراحة 15 دقيقة، ثم امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات فقط لمدة ساعة ونصف من 10:45 وحتى 12:15، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحان التربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية فقط لمدة ساعة بدءًا من 10:45 وحتى 11:45 صباحًا.

الأربعاء 15 مايو 2024، يؤدي الطلاب امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، بدءًا من 8:30 وحتى 10:30 صباحًا.

متى امتحانات الترم الثاني الابتدائي؟

وتنطلق امتحانات الترم الثاني الابتدائي لجميع الصفوف بمحافظة الفيوم، الخميس 9 مايو المقبل، وتستمر لمدة 5 أيام على أن تنتهي الثلاثاء 14 مايو.