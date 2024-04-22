«السكة الحديد» تكشف مواعيد القطارات الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد القطارات الجديدة، وفقا للتوقيت الصيفي 2024، موضحة أنه عند تمام الساعة 23:00 يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري يقدم التوقيت ستين دقيقة أي ساعة، فتصبح الساعة 24:00، ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات وأكشاك البلوك التي تقفل ليلاً قبل الساعة 23:00 يقدم بها التوقيت 60 دقيقة.

وأشارت الهيئة إلى أن القطارات تقوم وفقا لمواعيدها المُدرجة بالجدول والمعمول حاليا، والتعليمات اللائحة والقطارات التي تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها بعد التوقيت الجديد، وتعتبر متأخرة على مواعيدها ساعة، حتى تصل إلى محطة الوصول.

مواعيد القطارات الجديدة

-القطارات التي تتحرك من محطة قيامها الساعة 23:00 تقوم متأخرة ساعة

- يقوم قطار رقم 2008 من محطة القاهرة الساعة 00:00

- يقوم قطار رقم 1008 من محطة القاهرة الساعة 00:15 دقيقة

- يقوم قطار رقم 1010 من محطة القاهرة الساعة 1:05 دقائق

- يقوم قطار رقم 1902 من محطة القاهرة الساعة 1:20 دقيقة

- يقوم قطار رقم 3006 من محطة القاهرة الساعة 1:50 دقيقة

- يقوم قطار رقم 890 من محطة القاهرة الساعة 00:30 دقيقة

- يقوم قطار رقم 3007 من محطة القاهرة الساعة 00:00 حسب التوقيت الصيفي

- يقوم قطار رقم 35 من محطة القاهرة الساعة 00:10 دقائق

- يقوم قطار رقم 3020 من محطة الإسكندرية الساعة 00:00 دقيقة

- يقوم قطار رقم 833 من محطة أسوان الساعة 1:10 دقائق.

وشددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في مستند لها، على المحطات ومراقبي حركة القطارات مراعاة حسن التصرف في عمل المقابلات حسب الحالة التي تأخذ القطارات مسيرها العادي.