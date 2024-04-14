مواعيد القطارات خلال إجازة عيد الفطر الوجهين القبلي والبحري

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات خلال إجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى تشغيل عدد من القطارات إضافية، وذلك وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم وتوفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري.

مواعيد القطارات خلال إجازة عيد الفطر

- تشغيل قطار 1940 (ثالثة مكيفة) «القاهرة - أسوان» يومياً حتى 18 أبريل، إذ يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:10

- تشغيل قطار 1941 «ثالثة مكيفة» «أسوان - القاهرة» يومياً حتى 19 أبريل، إذ يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:10

- تشغيل قطار 1942 «ثالثة مكيفة» «القاهرة - أسوان» يومياً حتى 18 أبريل، إذ يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:30 ويصل أسوان الساعة 07:05

- تشغيل قطار 1943 «ثالثة مكيفة» «أسوان - القاهرة» يومياً وحتى 19 أبريل، إذ يقوم من محطة أسوان الساعة 19:50 ويصل القاهرة الساعة 08:40

- تشغيل قطار 1944 «ثالثة مكيفة» «القاهرة - أسوان» يومياً حتى ليلة 18-19 إبريل، إذ يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:40 ويصل أسوان الساعة 13:45

- تشغيل قطار 1945 (ثالثة مكيفة) «أسوان - القاهرة» يومياً حتى 20 أبريل حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 ويصل القاهرة الساعة 23:05

وأشارت الهيئة إلى أنه سبق وتم تشغيل قطار 1948 «ثالثة مكيفة» «الإسكندرية - أسوان» يوم 7 أبريل فقط، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 11:50، ويصل أسوان الساعة 03:55 وتمّ تشغيل قطار 1949 ثالثة مكيفة «أسوان - الإسكندرية» يوم 13 أبريل فقط محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الإسكندرية الساعة 00:50.