رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مواعيد القطارات خلال إجازة عيد الفطر الوجهين القبلي والبحري

كتب:

كريم روماني
03:58 م | الأحد 14 أبريل 2024
صورة أرشيفيبة

صورة أرشيفيبة

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات خلال إجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى تشغيل عدد من القطارات إضافية، وذلك وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم وتوفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري.

مواعيد القطارات خلال إجازة عيد الفطر

- تشغيل قطار 1940 (ثالثة مكيفة) «القاهرة - أسوان» يومياً حتى 18 أبريل، إذ يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:10

- تشغيل قطار 1941 «ثالثة مكيفة» «أسوان - القاهرة» يومياً حتى 19 أبريل، إذ يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:10 

- تشغيل قطار 1942 «ثالثة مكيفة» «القاهرة - أسوان» يومياً حتى 18 أبريل، إذ يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:30 ويصل أسوان الساعة 07:05

- تشغيل قطار 1943 «ثالثة مكيفة» «أسوان - القاهرة» يومياً وحتى 19 أبريل، إذ يقوم من محطة أسوان الساعة 19:50 ويصل القاهرة الساعة 08:40 

- تشغيل قطار 1944 «ثالثة مكيفة» «القاهرة - أسوان» يومياً حتى ليلة 18-19 إبريل، إذ يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:40 ويصل أسوان الساعة 13:45 

- تشغيل قطار 1945 (ثالثة مكيفة) «أسوان - القاهرة» يومياً حتى 20 أبريل حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 ويصل القاهرة الساعة 23:05 

وأشارت الهيئة إلى أنه سبق وتم تشغيل قطار 1948 «ثالثة مكيفة» «الإسكندرية - أسوان» يوم 7 أبريل فقط، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 11:50، ويصل أسوان الساعة 03:55 وتمّ تشغيل قطار 1949 ثالثة مكيفة «أسوان - الإسكندرية» يوم 13 أبريل فقط محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الإسكندرية الساعة 00:50.

 

اقرأ المزيد:

السكة الحديد تقرر استمرار عمل القطارات الإضافية الخاصة بعيد الفطر لهذا الموعد

«النقل»: تكثيف عمل القطارات «المخصوصة» خلال إجازة عيد الفطر

مواعيد القطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة خلال أيام العيد.. اعرف هتسافر امتى؟

الإعلان عن مواعيد القطارات الإضافية على خطوط السكة الحديد في العيد
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.