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دراما المتحدة

حالات عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا.. اعرفها

كتب:

أميرة فكري
10:37 ص | الإثنين 22 أبريل 2024
صورة أرشيفيبة

صورة أرشيفيبة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحالات التي تُعقد فيها امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا، والأخرى التي تُعقد إلكترونيًا على التابلت، في الفترة من 8 إلى 23 مايو.

متى تُعقد الامتحان ورقيًا أو إلكترونيًا؟ 

وأوضحت الوزارة الحالات التي تُعقد فيها امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني ورقيا وإلكترونيا، وهي كالتالي:

- تُعقد إلكترونيًا للطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت وفي مدارس متصلة بالإنترنت. 

-  تُعقد ورقيا لطلاب الدمج.

- تُعقد ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت. 

- تُعقد ورقيا للطلاب الذين فقدوا جهاز التابلت أو الذي تم أتلافه.

- تُعقد ورقيا لطلاب المنازل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المديريات التعليمية تضع الجداول، ويقوم موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير والتكنولوجي، موضحة أنه يتم وضع الأسئلة بنسبة 85% اختيار من متعدد و15% مقالية، وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

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