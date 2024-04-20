6 معلومات عن رائد الفضاء محمد فارس بعد وفاته.. عمل مدربا للطيران

أثارت وفاة رائد الفضاء محمد فارس، أول رائد فضاء سوري، حزن عدد كبير من الشخصيات العامة السورية من صحفيين وسياسيين ونشطاء، إذ أعلن أحد مستشفيات مدينة غازي عنتاب التركية وفاته أمس بعد إصابته بوعكة صحية شديدة استمرت لثلاثة أسابيع متواصلة حتى إعلان الوفاة.

نعي رائد الفضاء محمد فارس

وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي السوريين، عن حزنهم لوفاة رائد الفضاء محمد فارس، الذي كان بمثابة فخر لبلدهم، إذ قال أحد النشطاء: «نتقدم إلى شعبنا السوري البطل وإلى أسرة الفقيد الكبير اللواء محمد فارس بتعازينا القلبية.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون»، وعبر ناشط آخر عن حزنه قائلًا: «الله يرحمه فقدنا شخصا عظيما.. بتذكر بالابتدائي كان فيه درس عليه عن إنجازاته ولا ننساه أبدًا».

6 معلومات عن رائد الفضاء محمد فارس

وفي إطار هذا، نستعرض 6 معلومات عن رائد الفضاء الراحل محمد فارس، وفقًا لما نشرته صحيفة «الإندبدنت البريطانية»، كالتالي: