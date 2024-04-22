خبير عالمي في جراحات المخ والأعصاب بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة

تعلن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن زيارة الدكتور سورين نيوكولا الديا (فرنسي الجنسية) خبير جراحة المخ والأعصاب وجراحات قاع الجمجمة بمستشفى روتشيلد بباريسفى الفترة من 4 وحتى 12 مايو القادم.

للعمل بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة طبقًا للآتي:

1- المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبرى القبة خلال المدة من 4-6/5/2024.

2- مجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء خلال المدة من 7-9/5/2024.

3- المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي خلال المدة من 10-12/5/2024.

تُستقبل الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يوميًا بالعيادات الخارجية ما عدا يومي (الخميس - الجمعة) من كل أسبوع والإجازات الرسمية.