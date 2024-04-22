«الداخلية»: ضبط 17 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 17 ألفًا و177 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

621 مخالفة السير بدون تراخيص.

24 دراجة نارية مخالفة.

10 آلاف و127 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

15 مخالفة موقف عشوائى.

422 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

12 مخالفة شروط التراخيص.