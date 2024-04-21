تعيينات وزارة التموين.. اعرف طريقة التقديم لوظائف 2024

أعلنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، من المجموعة النوعية القيادية التخصصية «مدير عام الإدارة العامة للموازين والمقاييس والمكاييل، مدير عام الإدارة العامة للأمن».

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة التموين 2024

وحددت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها كالتالي:

- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به «تاريخ ومحل الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – القدرة علي إجادة لغات أجنبية – المعرفة بعلوم الحاسب الآلي – الخبرة النوعية والزمنية –الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث - الوظائف الإشرافية – الإجازات الخاصة ونوعها – الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت – تقارير الكفاية لآخر عامين – 4 صور شخصية – العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه».

- بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة على ذلك.

- اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية

طريقة تقديم وظائف وزارة التموين 2024

وطالبت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من المتقدمين لشغل الوظائف، تقديم الطلبات باليد إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد كما تستبعد الطلبات الغير مستوفاة لشروط الإعلان.