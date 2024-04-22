وزير التعليم: المدارس بوابة رئيسية لتعزيز السلوكيات الغذائية الصحية للأطفال

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنّ التعليم هو القاعدة الأساسية لتقدم الأمم فلا يمكن أن تنهض أمة دون الاهتمام بتعليم شعبها، وإعداد كوادر تسهم في تقدم المجتمع، ولا يتأتى هذا إلا برفع الوعي الصحي، وتحسين الصحة العامة للجميع بداية من أطفال المدارس.

وأضاف الوزير خلال كلمته في فعاليات مبادرة «الشراكة من أجل مدن صحية»، أنّ الطفولة المبكرة كنز للثروة البشرية يجب أن نحافظ عليها ونعطيها كل الاهتمام والرعاية، فكل يوم نكتشف جديدًا في هذه المرحلة المبكرة من العمر فهي أهم مرحلة على الإطلاق، ليس فقط من ناحية الأخطار التي يمكن أن تحدث لهذه الفئة من أبنائنا، ولكنها مرحلة ثبت علميا أنّها السنوات الست الذهبية في حياة الإنسان، سنوات نمو أنواع الذكاء التي يمكن أن تكون ثروة حقيقية لهذا الوطن.

تقليل مخاطر الإصابة بالسمنة

وتابع وزير التعليم، أنّ المدارس بوابة رئيسية لتعزيز السلوكيات الغذائية الصحية، وتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة، وسوء التغذية، والأمراض المزمنة، من خلال توفير برامج التغذية المدرسية للطلاب، ويتم النظر إلى تلك البرامج باعتبارها استثمار طويل الأجل في رأس المال البشري، ووسيلة لتعزيز حقوق الإنسان.

وثمّن الوزير المشاركة الفاعلة للشركاء المحليين والدوليين، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ودورها المهم في ذلك، متطلعا لمزيد من الدعم من مؤسسة بلومبرج الخيرية، وتوسيع المبادرة في عدد أكبر من المدارس، ما يؤدي بالضرورة لتحسين الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.

تطبيق معايير التغذية الدولية

وتتكون المبادرة من شبكة عالمية مدعومة من مؤسسة بلومبرج الخيرية وتضم 70 مدينة بينها القاهرة، وتهدف لإنقاذ الأرواح من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية مثل السرطان والسكري وأمراض القلب والسمنة عن طريق مواجهة ومكافحة عوامل الخطورة المؤدية إليهم باختيار وتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تطبيق معايير التغذية الدولية للأطعمة المقدمة والمباعة في المؤسسات العامة وبصفة خاصة في المدارس الحكومية الابتدائية عن طريق تقديم بدائل صحية للطلاب في مقصف المدرسة بأسعار مناسبة مع رفع كفاءته وتوفير الأدوات اللازمة لإ&عداد تلك البدائل.

وتستهدف المبادرة 16 مدرسة في القاهرة، ويشمل البرنامج رفع كفاءة البنية الأساسية لمقصف المدرسة لتناسب إعداد وتقديم الوجبات الصحية به، ونشر اللوحات الإرشادية للأغذية المفيدة والبدائل الصحية للأغذية الضارة على الحوائط ودرجات السلم لتكون في مرمى نظر الطلاب طوال الوقت، مع تعليم الطلاب فائدة الأغذية الصحية عبر مجموعة من الألعاب والمسابقات لتغيير سلوكهم الغذائي نحو الأفضل.