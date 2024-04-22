4 طرق لتخزين البصل بشكل صحيح.. «هيفضل طازة 3 شهور»

يكون الأمر محبطًا لكثير من السيدات، عندما يبدأ البصل في الفساد بعد شرائه حديثًا، وربما يكون سبب ذلك تخزينه في مكان خاطئ بمطبخك، ما يجعل بعض ربات البيوت يبحثن عن الطريقة الصحيحة لتخزينه، من أجل الحفاظ عليه طازجا أطول فترة ممكنة.

ولا ينبغي تخزين البصل في المطبخ على الإطلاق، لأنّ درجة الحرارة الباردة ستحول النشا الموجود داخله إلى سكر بمعدل أسرع بكثير، بحسب صحيفة «Express» البريطانية.

كيف يمكن الحفاظ على البصل طازجا لمدة 3 أشهر؟

ميريسا خبيرة الطبخ كشفت للصحيفة، أنّ البيئة الرطبة للثلاجة تؤدي أيضًا إلى أن يصبح البصل طريًا وتؤدي إلى تعفنه قبل وقته: «على الرغم من أنه يمكن تخزين البصل الكامل في الثلاجة، إلا أنه لا ينصح بذلك لأنّ البصل الخام الكامل يمتص الرطوبة بسرعة ويمكن أن يصبح أكثر ليونة في الثلاجة»، مشيرة إلى أنّ التخزين الصحيح هو كلمة السر يساعد على الحفاظ على البصل طازجا لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.

الطريقة الصحيحة لتخزين البصل

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية الطريقة الصحيحة لتخزين البصل ليبقى طازجًا لأكثر من 3 أشهر:

1 - مكان التخزين:

يجب تخزين البصل في مكان جاف بحيث لا تصل إليه الرطوبة لحمايته من التعفن.

2 - أماكن لا تخزن بها البصل:

تجنب تخزين البصل في مناطق مثل تحت الحوض أو في الطابق السفلي، حيث يكون الجو رطبًا.

3 - الابتعاد عن ضوء الشمس:

يجب إبقاء البصل بعيدًا عن ضوء الشمس لأنه قد يتسبب في إنباته وبدء تعفنه.

4 - إزالته من العبوة:

تأكد من إزالة البصل من عبوته البلاستيكية الأصلية من السوبر ماركت، وبدلاً من ذلك ضعه في مكان يسمح بتدفق الكثير من الهواء مثل كيس ورقي أو كيس شبكي.