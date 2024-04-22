توريد 67 ألف طن قمح إلى أماكن التخزين في الشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إن ما جرى توريده اليوم من الأقماح بلغ 67488 طنا و837 كيلوجراما من القمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

أسعار شراء القمح المنتج محليا

وقالت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إن أسعار شراء القمح المنتج محليا، والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالتالي:

2000 جنيه لإردب القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط و1950 جنيهاً للإردب درجة نقاوة 23 قيراط و1900 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وأضافت أنه يحظر على أصحاب المزارع السمكية أو المسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .