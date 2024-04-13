«البحوث الزراعية»: تنظيم قافلة بيطرية مجانية لفحص وعلاج المواشي بالبحيرة

أطلق مركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة، لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقرى المحافظة، وذلك في الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة المزارعين.

فحص وعلاج تناسلي وسونار

وقال الدكتور مصطفي فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

تحصين الماشية ضد الأمراض

وأضاف أن القافلة ستقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين بقرى المحافظة، في إطار مبادرة حياة كريمة، كما تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.