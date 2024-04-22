أكرم السعدني بعد تغيبه عن عزاء عمه صلاح السعدني: «مت مرتين»

حالة من الحزن الشديد يعيشها الكاتب الصحفي أكرم السعدني، بعد رحيل عمه الفنان صلاح السعدني، وتغيبه عن حضور العزاء، نتيجة تعرضه لحادث في أثناء عودته إلى مصر من مطار هيثرو.

أكرم السعدني يتحدث عن عمه

وكتب أكرم السعدني عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «ممنوع الانفعال إزاي.. واللي فقدته حته من الروح والنسيج والأوردة والشرايين والدم.. أنا موت مرتين مع أبويا.. ومع عمي».

سبب تغيب أكرم السعدني من حضور عزاء عمه

يذكر أن الفنانة هالة السعدني شقيقة الكاتب أكرم السعدني، شاركت جمهورها بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، كشفت من خلاله تفاصيل الواقعة، قائلة: «أكرم وقع في مطار هيثرو وهو في طريقة لركوب الطيارة لحضور العزاء، وللأسف مُنع من ركوب الطيارة، الحالة لا تسمح».

عزاء صلاح السعدني

واستقبلت عائلة الفنان صلاح السعدني العزاء في الفنان الراحل أمس في مسجد الشرطة بحضور نجوم الفن، والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 81 عامًا .