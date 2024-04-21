جماهير ليفربول تحتفل بـ محمد صلاح بشكل غريب في شوارع إنجلترا.. ماذا فعلت؟

منذ بداية الحديث عن رحيل الفرعون المصري محمد صلاح عن ليفربول، في صفقة ضخمة خلال وقت قريب؛ والجماهير الإنجليزية توجه له رسائل حب متنوعة، آخرها مسيرة بالأعلام ورقم 11.

وجاء انتشار صور لمسيرة في حب الأسطورة المصرية؛ تحت عنوان «امشي مثل المصريين»، بعد إعلان صحيفة «ميرور» البريطانية أن محمد صلاح يميل إلى مغادرة ليفربول في صفقة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.. فماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟.

هل هذا هو الوداع الأخير؟

بشكل مفاجئ وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور وفيديوهات لجماهير ليفربول من أعمار مختلفة، يرتدون باروكة شعر كيرلي مثل محمد صلاح، والبعض يضع لحية مثله، وآخرين يهتفون باسمه، في محاولة غير متوقعة لإيصال رسالة حب لـ الملك المصري، وكانت المسيرة تحت اسم «امشي مثل المصريين» وهي أغنية شهيرة عمرها أكثر من 40 عاما.

وانتشرت الصور على نطاق واسع، وأشاد جمهور محمد صلاح عبر «فيسبوك» بتصرفات جمهور ليفربول، والبعض أرجح هذا الاحتفال بسبب قرب انتقال محمد صلاح؛ لذلك قرروا وداعه بشكل مميز يليق به.

وأغنية «امشي مثل المصريين» التي رددها جماهير ليفربول، هي أغنية لفرقة The Bangles الأمريكية، تم إصدارها في سبتمبر 1986 كأغنية ثالثة من ألبوم الاستوديو الثاني للفرقة، وحصلت على شهادة ذهبية من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية «RIAA»، وتم تصنيفها على أنها الأغنية رقم واحد في بيلبورد لعام 1987.

رحيل محمد صلاح قريبا

وبحسب صحيفة «ميرور» يميل محمد صلاح إلى مغادرة ليفربول بعد عرض انتقال بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، حيث بقى لـ«صلاح» ما يزيد قليلا عن عام على عقده مع ليفربول.

الجدير بالذكر، أن كلا من الهلال والاتحاد السعودي عرض على محمد صلاح الانضمام إلى صفوفهم في العام الماضي في صفقات تخطت الـ100 مليون جنيه إسترليني.