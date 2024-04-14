5 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب الآن بمحلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، انخفاضًا ملحوظا، إذ سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر رواجًا، 3230 جنيهًا للجرام، وذلك مقابل 3235 جنيهًا في التعاملات الصباحية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وترصد «الوطن»، سعر جرام الذهب اليوم الأحد 14/4/2024، في محلات الصاغة، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، في الوقت الحالي 3230 جنيها للشراء، مقارنة مع 3235 جنيهًا أسعار الذهب في التعاملات الصباحية، بتراجع 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في محلات الصاغة الآن، 3691 جنيهًا للشراء، مقارنة مع 3697 جنيهًا سعر التعاملات الصباحية، بتراجع 6 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18اليوم الأحد، 2768 جنيهًا، مقارنة مع 2773 جنيهًا أسعار الفترة الصباحية بتراجع 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة، 2159 جنيهًا، مقارنة مع 2157 جنيهًا سعر الجرام في التعاملات الصباحية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحلات الصاغة، 25 ألفًا و840 جنيهًا، مقارنة مع 25 ألفًا و880 جنيهًا بتراجع 40 جنيهًا.