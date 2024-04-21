عاجل.. تراجع جديد في سعر الذهب عيار 21 مع نهاية التعاملات.. «شوف وصل كام»

شهد سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 21-4-2024، انخفاضا ملحوظا خلال نهاية التعاملات المسائية في محلات الصاغة، حيث سجل تراجعا اقترب من 20 جنيها وفقا لآخر تحديث للشعبة العامة للذهب.

ووفق بيانات الأسعار الخاصة بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 3240 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 3714.25 جنيهًا للبيع، و3702.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو3404.75 جنيهات للبيع، و3394.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بينما سجل سعر الذهب عيار21 اليوم نحو3260 جنيهًا للبيع، و3240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2785.75 جنيه للبيع، و2777.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2166.75 جنيه للبيع، و2160 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم بقيمة 1857.25 جنيه للبيع، و1851.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 26000 جنيه للبيع، و25920 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب عالميًّا اليوم بقيمة 2393 دولارًا للبيع، و2392 دولارًا للشراء.