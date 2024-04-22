«السكة الحديد» تكشف مواعيد قطارات الروسي والمكيف من أسيوط إلى القاهرة

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد قطارات «أسيوط - القاهرة» الروسي، موضحة أن جميع القطارات تخضع لعمليات صيانة مستمرة، قبل وبعد التشغيل، إذ جرى توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات سواء من خلال شبابيك التذاكر أو الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال الهاتف المحمول.

مواعيد قطارات «أسيوط - القاهرة» الروسي

وجاء جدول مواعيد قطارات «أسيوط - القاهرة» الروسي، كالتالي:

- قطار رقم 1903 يتحرك من محطة أسيوط الساعة 1:05 دقائق، ويصل محطة القاهرة الساعة 5:50 دقيقة

- قطار رقم 1015 يتحرك من محطة أسيوط الساعة 1:45 دقيقة، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 7:50 دقيقة

- قطار رقم 973 يتحرك من محطة أسيوط الساعة 2:30 دقيقة، ويصل إلى القاهرة 9:15 دقيقة

- قطار رقم 1009 يتحرك من محطة أسيوط الساعة 2:55 دقيقة، ويصل إلى القاهرة 8:25 دقيقة

- قطار رقم 871 يتحرك من محطة أسيوط الساعة 3:20، ويصل إلى القاهرة 9:20 دقيقة

- قطار رقم 187 يتحرك من محطة أسيوط الساعة 4:50، ويصل إلى القاهرة 10:45 دقيقة

- قطار رقم 165 يتحرك من محطة أسيوط الساعة 6:00، ويصل إلى القاهرة 1:55 دقيقة

- قطار رقم 1941 يتحرك من محطة أسيوط الساعة 6:15 دقيقة، ويصل إلى القاهرة 11:15 دقيقة

- قطار رقم 1011 يتحرك من محطة أسيوط الساعة 7:35 دقيقة، ويصل إلى القاهرة 1:15 دقيقة

- قطار رقم 833 يتحرك من محطة أسيوط الساعة 9:30 دقيقة، ويصل إلى القاهرة 5:10 دقائق

- قطار رقم 159 يتحرك من محطة أسيوط الساعة 11:55 دقيقة، ويصل إلى القاهرة 6:50 دقيقة

- قطار رقم 175 يتحرك من محطة أسيوط الساعة 1:10 دقائق، ويصل إلى القاهرة 7:40 دقيقة

- قطار رقم 975 يتحرك من محطة أسيوط الساعة 1:50 دقيقة، ويصل إلى القاهرة 9:00

- قطار رقم 81 يتحرك من محطة أسيوط الساعة 2:20 دقيقة، ويصل إلى القاهرة الساعة 10:15 دقيقة

- قطار رقم 1007 يتحرك من محطة أسيوط الساعة 9:10 دقائق، ويصل إلى القاهرة 2:30 دقيقة

مواعيد قطارات «أسيوط - القاهرة» مكيف روسي

- قطار رقم 325 مكيف روسي يتحرك من محطة أسيوط الساعة 11:45 دقيقة، ويصل إلى القاهرة 4:40 دقيقة

- قطار رقم 3503 مكيف روسي يتحرك من محطة أسيوط الساعة 12:15 دقيقة، ويصل إلى القاهرة 7:00

- قطار رقم 891 مكيف روسي يتحرك من محطة أسيوط الساعة 12:35 ويصل إلى القاهرة 5:35 دقيقة

- قطار رقم 979 مكيف روسي يتحرك من محطة أسيوط الساعة 3:00 ويصل إلى القاهرة 9:20 دقيقة

- قطار رقم 3007 مكيف روسي يتحرك من محطة أسيوط الساعة 5:25 دقيقة ويصل إلى القاهرة 11:00

- قطار رقم 185 مكيف روسي يتحرك من محطة أسيوط الساعة 2:20 دقيقة ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 9:10 دقائق

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه عند تمام الساعة 23:00 يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري يقدم التوقيت ستين دقيقة أي ساعة، فتصبح الساعة 24:00، حسب التوقيت الصيفي.