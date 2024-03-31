أسعار الحج 2024.. تضم 5 مستويات وتبدأ من 151 ألف جنيه

تباينت أسعار الحج 2024 بين السياحي والجمعيات الأهلية، إذ يشمل النوع الأول مستويين هما «بري واقتصادي طيران»، فيما يضم النوع الثاني 3 مستويات، وتختلف أسعار المستويات في كل من النوعين حسب قُرب أو بُعد فنادق الإقامة عن الحرم المكي.

أسعار الحج 2024

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي وغرفة شركات السياحة، قد حددتا أسعار الحج 2024 وفقًا لكل مستوى أعلنته كل جهة دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

ومن جهتها، حددت شركة مصر للطيران، سعر تذكرة الحج 2024 إلى الأراضي المقدسة وبلغت قيمتها 35 ألف جنيه.

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير أسعار الحج 2024 وسعر تذكرة الطيران، وجاءت كالتالي:

أسعار الحج السياحي

- الحج البري، ويضم 3 مستويات سعرية تبدأ من 191 ألف جنيه.

- الحج الاقتصادي طيران، ويضم 3 مستويات سعرية تبدأ من 226 ألف جنيه.

- الحج السياحي 5 نجوم ويتراوح سعره من 390 ألف جنيه إلى 450 ألف جنيه.

أسعر حج الجمعيات الأهلية

- المستوى الثالث بسعر 151 ألف جنيه، ويحجز فنادق تبعد عن الحرم المكي 1400 متر.

- المستوى الثاني بسعر 168 ألف جنيه، ويحجز فنادق تبعد عن الحرم المكي بمسافة 750 مترًا.

- المستوى الأول بسعر 235 ألف جنيه، ويحجز فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي.