«التعليم» تحتفل بيوم الأرض العالمي بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية للطلاب

احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باليوم العالمي للأرض، عن طريق عقد اللقاءات والندوات التوعوية والتثقيفية للطلبة وعمل مسابقات لتحفيز الطلاب على الإبداع والابتكار .

وقال أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إنَّ الهدف هو نشر الوعى والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، ويركز يوم الأرض هذا العام على التهديد الذي يشكله البلاستيك على بيئتنا، مع دعوة لإنهاء جميع أنواع البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة وإيجاد بدائل لاستخدامه حتى يمكن التخلص التدريجي منه بسرعة.

نشر الثقافة البيئية

وأشار موسى إلى أهمية دور المدرسة في نشر الثقافة البيئية من خلال تعليم الطلبة أهمية الأشجار وكيفية زراعتها والتي تسهم بدورها في تحسين المناخ؛ كذلك الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها وإعادة تدوير المخلفات عن طريق عقد اللقاءات والندوات التوعوية والتثقيفية للطلبة وعمل مسابقات لتحفيز الطلاب على الإبداع والابتكار.

اليوم العالمي للأرض

ويعتبر يوم الأرض العالمي هو احتفال سنوي يحتفل به كل سكان كوكب الأرض، ويوافق هذا اليوم 22 أبريل من كل عام، ويتمّ فيه تنظيم عدة احتفالات اجتماعية وأسرية، كما يتمّ تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات والأنشطة المدرسية، والكثير من الخدمات في كل بلاد العالم احتفالا بيوم الأرض.