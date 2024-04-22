وزير التعليم: توجيه رئاسي بتحسين التغذية المدرسية للأطفال

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فعاليات مبادرة «الشراكة من أجل مدن صحية»، التي نظمتها بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة ومنظمة الصحة العالمية وبنك الطعام المصري، وبالشراكة مع مؤسسة بلومبرج وفيتال استراتيجي.

الشراكة من أجل مدن صحية

وتفقد الوزير ومحافظ القاهرة ورئيس بنك الطعام المصري وممثل منظمة الصحة العالمية، قيام الطلاب بأنشطة ترفيهية صحية من كتيبات التلوين للخضروات والفواكه وبازل ومسرح العرائس الصحي، كما تفقدوا مقصف المدرسة الذي يقدم بنك الطعام المصري فيه أغذية صحية مثل الخضروات والفواكه بدلا من الأغذية الضارة، مؤكدا أهمية مبادرة «الشراكة من أجل مدن صحية»، التي تهدف إلى وقاية المواطنين من الأمراض غير السارية والإصابات ضمن الشبكة العالمية للمدن الصحية المدعومة من مؤسسة بلومبرج الخيرية.

تحسين بيئة التغذية في المدارس

وأشار الوزير إلى أنّ المبادرة تأتي ضمن التوجيه الرئاسي بتحسين التغذية المدرسية للأطفال، ومكافحة التقزم والأنيميا، مضيفًا أنّ المبادرة حققت خطوات جادة لتحسين بيئة التغذية في المدارس الشريكة المستهدفة، وتم استكمال إدخال التغييرات اللازمة على المقاصف المدرسية لتقديم بدائل صحية لأبنائنا الطلاب في المرحلة الابتدائية في 15 مدرسة بمحافظة القاهرة، وتم تصميم وطباعة وتوزيع المواد التثقيفية للمجتمع المدرسي، بناءً على دراسة للمعرفة والاتجاهات والسلوكيات الغذائية للطلاب والعاملين بالمدارس، كما جرى التنسيق مع بنك الطعام المصري لتوفير الأغذية الطازجة في المقاصف المدرسية، مع تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية لسلامة الغذاء.

وأعرب الوزير عن تقديره لمنظمة الصحة العالمية، لرغبتها الصادقة في الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية من خلال تحسين صحة أطفال المدارس في مصر، وذلك نابع من واقع إحساسها بالمسؤولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور نعمة سعيد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة راندة أبو النجا مسؤول برامج الأمراض غير السارية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور جمال الكاشف رئيس بنك الطعام المصري، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأمل الهوارى مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية.