مواصفات امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2024.. اعرف توزيع الدرجات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2024 والاسئلة، وتوزيع الدرجات، مؤكدة أنّها ذات مواصفات العام الماضي، حيث يتضمن امتحان اللغة العربية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، ومقالي بنسبة 15%.

مواصفات امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2024 كما يلي.

- عدد أسئلة امتحان اللغة العربية 56 سؤالا.

- 44 سؤالا بدرجة واحدة.

- 12 سؤال بدرجتين.

- زمن اختبار اللغة العربية 3 ساعات.

- 4 أسئلة مقالية تشمل درجتها 15% من الدرجة الكلية للمادة.

- سؤال تعبير بـ6 درجات.

- 3 أسئلة كل سؤال بدرجتين وسيتم توزيعها على فروع المادة.

تنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 للشعبتين العلمية والأدبية، يوم 10 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 يونيو بالمواد الأساسية، على أن تنتهي يوم 20 يوليو وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا بنظام الأوبن بوك حيث يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم قبل الامتحانات في كل مادة ويتم تسليمها مرة أخرى بعد الانتهاء من الامتحان.