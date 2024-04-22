بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد طريق مصرف أكوة  

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مدينة الزقازيق وجميع مراكز ومدن المحافظة تشهد اهتماما شديدا بقطاع الطرق من خلال رفع كفاءتها وخلق محاور مرورية جديدة، واستغلال أطراف المدن بإنشاء طرق بديلة تُسهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين وكذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الشرقية يتفقد طريق مصرف أكوة بديرب نجم

جاء ذلك خلال تفقده طريق مصرف اكوة امتداد شارع طلبه عويضة مروراً بقريتي شيبه والنكارية، وصولاً لطريق مدينة القنايات / الأشراف بطول 2,4 كم ومتوسط عرض 12 مترا بكل اتجاه، للبدء في أعمال استكمال تغطية مسافة 1100 متر المتبقية من الطريق، وذلك بنظام Box Section وبتكلفة 100 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء، باعتباره محورا مروريا جديدا يسهم في استيعاب حركة السيارات والنقل الثقيل المتجهين لمدينة ديرب نجم وطريق الزقازيق ميت غمر.

إزالة كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع

وأوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جرى إزالة كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع، وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لوضع خطة دورية لصيانة المصرف بعد إنهاء أعمال التغطية، لضمان عدم انسداد التغطيات والاستفادة من الطريق لتحسين شبكة الطرق الداخلية بما ينعكس على رفع كفاءة البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات جهاز تعمير سيناء في تحسين البنية التحتية والتنفيذ الجيد لمشروعات الرصف والتغطية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية، مؤكدا أن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.