عمرو الليثي يُشيد بعمال مشروع رصف «طريق 74» في الغربية

أشاد الإعلامي عمرو الليثي، بأعمال مشروع رصف «طريق 74» بشبرا مالس في محافظة الغربية، موضحًا أنه مشروع كبير وضخم جدًا ويخدم 4 مراكز في الغربية وهما زفتى والسنطة سَمَنُّود والمحلة الكبرى.

مشروع يخدم قطاع كبير من المواطنين

وشدد «الليثي»، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، على أن هذا المشروع يربط بين قرية كفر ششتا مرورًا بشبرا مالس وصولًا لقرية العزيزية في مركز سمنود بالغربية، موضحًا أنه يخدم قطاع الوحدة المحلية في شبرا مالس.

وفي رحلته لمدينة زفتى، سأل «الليثي» فريق عمل البرنامج عددا من الأسئلة «فوازير»، وجاء السؤال كالتالي «متى عرض مسلسل صيام صيام بطولة يحيى الفخراني ومن المؤلف ؟»، ولم يصل أحد للإجابة، ليجيب «الليثي» في النهاية بأنه من إنتاج التلفزيون المصرية 1980 وتأليف الكاتب الراحل صالح مرسي وإخراج محمد فاضل.

ويعد برنامج «واحد من الناس»، من تقديم الإعلامي عمرو الليثي، ويُذاع يوميًا طوال شهر رمضان، ويسلط الضوء على استمرار الأعمال في عدد من المشروعات القومية.