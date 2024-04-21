محافظ الغربية يتابع رصف شارع النحاس بطنطا ومحور النعناعية في كفر الزيات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، في جولته صباح اليوم، أعمال الرصف والتطوير الجارية في شارع النحاس بطنطا ومحور النعناعية بكفر الزيات، في إطار المتابعة الميدانية والمستمرة للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية.

تطوير شارع النحاس

وتابع «رحمي» أعمال رصف وتطوير شارع النحاس بطنطا بطول 1.38 كم وعرض 20 مترا، وتشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات، وزرع أشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

يأتي ذلك نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يسهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب.

متابعة الأعمال في محور النعناعية

كما تابع محافظ الغربية سير الأعمال بمحور النعناعية بمدينة كفر الزيات الذي يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحازاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع، بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة حيث يتم استمرار فرد طبقة السن.