«القاهرة الإخبارية»: بلجيكا تدعو إلى عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية

قال عمرو المنيري مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة البلجيكية بروكسل، إنّ دعوة بلجيكا لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية أمرا جيدا، إذ يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون فاعلا ويحل المشكلة في الشرق الأوسط.

الاتحاد الأوروبي يعاني عقبات بسبب الشرق الأوسط

وأضاف «المنيري» في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، مقدم برنامج جولة المراسلين: «الاتحاد الأوروبي يعاني عقبات بسبب الأزمة في الشرق الأوسط، إذ يتأثر الاقتصاد والأمن الأوروبي، وبالتالي، فإنه بدأ يأخذ خطوات بشكل استراتيجي في المنطقة لحل المشكلات الداخلية على الأقل في دول المنطقة».

غزة حركت المياه الراكدة

وتابع: «غزة حركت المياه الراكدة، ويحاول الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر كتلة اقتصادية كانت تقدم مساعدات للفلسطينيين بشكل مستمر، ومن ثم، فإنه يريد الآن مع كل هذه المساعدات التي قُدمت تاريخيا تصعيد هذه المنظومة حتى يكون شريكا نزيها على الأقل في المفاوضات التي توقفت منذ أمد بعيد، ولا يريد أن يكون بديلا لواشنطن بل مساعدا مباشرا».