مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، وصول مجموعة ثانية من الأشقاء الفلسطينيين المرضي والجرحى المصابين في أحداث غزة إلى المستشفيات الجامعية، والبالغ عددهم 17 مريضًا؛ وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم الطبي والرعاية الصحية العاجلة لهم، والتي تأتي في إطار جهود الدولة المصرية، وتكليفات الرئيسة عبد الفتاح السيسي، بتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم، وتهيئة كافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة.

جامعة أسيوط تستقبل 27 مرافقا للمرضى

كما استقبلت جامعة أسيوط 27 مرافقًا لحالات المرضى من الأشقاء الفلسطينيين، وتم استقبالهم وتسكينهم بالوحدة السكنية (ب) المميز؛ بالمدينة الجامعية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن مستشفيات جامعة أسيوط في خدمة الأشقاء الفلسطينيين، ومستعدة لاستقبال أي مرضى ومصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى جاهزية المستشفيات الجامعية بالفرق الطبية المتخصصة، والكوادر المختلفة، وتزويدها بكافة الإمكانات الطبية من أشعة، وتحاليل، وغيرها للتعامل مع الحالات، وتوفير جميع الأدوية، والأجهزة، والمستلزمات الطبية؛ لاستقبال حالات المصابين الفلسطينيين.

توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات

وأوضح «المنشاوي»، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصًا دقيقًا، والتي تباينت تخصصاتهم ما بين الأورام، والأطفال، والمسالك، والرمد، وتم التأكد من استقرار حالتهم الصحية، باستثناء طفلة تم إدخالها للعناية المركزة؛ لمتابعة حالتها الصحية بدقة وعناية، مؤكدًا في ذلك على دعم إدارة الجامعة الكامل، وحرص مستشفياتها الجامعية على متابعة جميع الحالات، حتي تعافيها وتماثلها للشفاء.

تجدر الإشارة إلى أن المستشفيات الجامعية استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية (23) حالة من الأشقاء الفلسطينيين المرضي والمصابين، و(60) مرافقًا لهم، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامه فاروق مدير مستشفى الإصابات، هذا فضلًا عن تسكين مرافقي الحالات المريضة والمصابة بالمدينة الجامعية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.