جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرر أن يبدأ يوم 8 مايو 2024 ويستمر ليوم 22 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّ الامتحان سيعقد إلكترونيا عدا بعض الفئات ورقيا، وهي «الخدمات وطلاب المنازل وطلاب الدمج وطلاب المدارس الخاصة والطلاب الذين تعرضوا لمشاكل أثناء الامتحان وطلاب المدارس التي لا يتوافر بها شبكات إنترنت».

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني وترتيب المواد، كما يلي.

- يوم الأربعاء 8 مايو 2024: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات.

- يوم السبت 11 مايو 2024: امتحان مادة الرياضيات لمدة ثلاث ساعات والفلسفة ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 13 مايو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف وامتحان التاريخ لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 15 مايو2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي لمدة ساعتان ونصف.

- يوم السبت 18 مايو 2024: امتحان مادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأثنين 20 مايو 2024: امتحان مادة الكيمياء لمدة ساعة ونصف وفيزياء لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 22 مايو 2024: امتحان مادة الأحياء لمدة ساعة ونصف.