محافظ الشرقية يوجه بصرف مساعدات مالية عاجلة لـ9 أسر من الأولى بالرعاية

استقبل الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 12 مواطنًا من الأسر الأولى بالرعاية ومتحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة، وتوفير الحلول اللازمة لها، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة الشرقية.

اهتمام كبير من بدعم وتمكين ذوي الهمم

وأشار محافظ الشرقية الى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام خاص لذوي الهمم في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، فضلاً عن تقديم الدعم للأسر الأكثر إحتياجاً والفقراء ضمن مبادرة «حياة كريمة».

صرف مساعدات مالية عاجلة لـ9 أسر

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ9 أسر من الأسر الأكثر احتياجًا، والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة، والتي تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجًا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وخلال اللقاء تقدم 5 مواطنين بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم، ليوجه محافظ الشرقية مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث حالتهم الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

وفى سياق متصل كلف محافظ الشرقية مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لـ5 مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية العمل، كما كلف محافظ الشرقية رئيس حى أول الزقازيق بتوفير محل بالإيجار المخفض للمواطن «أ. أ. ع» من مركز الزقازيق، فضلاً عن تكليف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتجهيز بعض السلع وذلك لمساعدة المواطن ليبدأ حياة جديدة بعد قضائه فترة عقوبة في السجن.

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، كلف محافظ الشرقية نائب مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، بتوفير العلاج اللازم للمواطنة «ف. ع.أ»، من مركز الإبراهيمية لإصابتها بغضروف في الفقرات القطنية وتحتاج لجراحة ،كما كلف المحافظ مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بالتواصل مع مستشفيات جامعة الزقازيق لإنهاء الإجراءات الخاصة بتوفير مفصل ركبة للمواطن «ع.ن .ب» من مركز الزقازيق.

وفى نهاية اللقاء تقدم المواطن «ن. ع .م» من مركز مشتول السوق بطلب ليتمكن من بناء قطعة أرض ملكه داخل الحيز العمراني بمدينة مشتول السوق، ليوجه محافظ الشرقية مدير عام مكتب المحافظ بالمتابعة مع مصلحة الشهر العقارى لإنهاء الإجراءات الخاصة بعقد إشهار قطعة الأرض الخاصة به.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.