محافظ الشرقية يعلن بدء موسم حصاد وتوريد القمح لعام 2024 

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء موسم توريد وحصاد القمح الموسم الحالي، إلى صوامع وشون المحافظة، حيث جرى توريد 2710 طنا و716 كيلوجراما من القمح لـ55 موقعًا مختلفًا، مشدداً على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط التخزينية حفاظًا على الكميات الموردة من الأقماح.

55 موقعًا تخزينيًا

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن الأقماح المحلية لموسم 2024 يتم توريدها إلى 55 موقعًا بينها 42 شونة مطورة حكومية، و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802572 طن بمختلف المراكز والمدن، تابعة لـ(الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن جنوب القاهرة – شركة مطاحن شرق الدلتا - البنك الزراعي المصري).

حصاد 16 ألف فدان من محصول القمح

وفي سياق متصل أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 16329 فدانًا حتى الآن، علمًا بأن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 394146 فدانًا، لافتًا إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لزيادة الفاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.