جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الخميس 9 مايو 2024 وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 وهي كالتالي:-

- يوم الخميس 9 مايو 2024: امتحان مادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات.

- يوم الأحد 12 مايو 2024: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات لمدة ساعتان ونصف وامتحان الجغرافيا لمدة ساعتان.

- يوم الثلاثاء 14 مايو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي لمدة 3 ساعات.

- يوم الخميس 16 مايو 2024: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب المثلثات لمدة 3 ساعات.

- يوم الأحد 19 مايو 2024: امتحان مادة الفيزياء لمدة ساعتان وامتحان التاريخ لمدة ساعتان.

- يوم الثلاثاء 11 مايو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف والكيمياء لمدة ساعتان وعلم النفس والاجتماع لمدة ساعتان.

- يوم الخميس 23 مايو 2024: امتحان مادة الأحياء لمدة ساعتان وامتحان الفلسفة لمدة ساعتان.