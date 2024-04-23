حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2024 للشعبتين الأدبية والعلمية علوم ورياضة، التي تتضمن المواد «اللغة الإنجليزية، الفرنسية، والألمانية»، وتوزيع الدرجات والأسئلة الموضوعية والمقالية.

مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى، مشيرة إلى أن الامتحان سيشمل 85% من الأسئلة اختيار من متعدد، والـ15% الباقية مقالي، كالتالي:

- عدد أسئلة اللغة الأجنبية الأولى 37 سؤالا.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد في ورقة الأسئلة 32 سؤالا بدرجة واحدة.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد بدرجتين 5 أسئلة.

- زمن الاختبار 3 ساعات.

- 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين.

- سؤال تعبير بـ4 درجات، وسيكتب الطالب مقالا أو رسالة بريد إلكتروني يتراوح عدد كلماته بين 150 إلى 250 كلمة.

70% من الأسئلة للمستويات البسيطة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، موصفات أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الأولي للثانوية العامة، لافتا إلى أن الأسئلة تتضمن 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% من المستويات العقلية العليا.