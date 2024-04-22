بالأسماء.. تكريم الأمهات المثاليات على مستوى محافظة الشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2024ـ والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المحافظة، بحضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك بقاعة اجتماعات الديوان العام.

محافظ الشرقية يُكرم الأمهات المثاليات

وأكد محافظ الشرقية اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح، وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تقديره لجميع الأمهات المثاليات واللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكدا أن الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج في التضحية.

ومن جانبه، أوضح عبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أن الاحتفال بتكريم الأمهات المثاليات يُعد تقليداً نبيلاً لما تمثله الام من نبع للحنان وتقدم جيلاً نافعاً لنفسه ولوطنه، مشيراً إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم كل أوجه الدعم والمساندة للأم والمرأة في أشكال عدة تتمثل في عمل أنشطة اجتماعية واكتساب المهارات المختلفة للمرأة وتقديم مساعدات ضمانية للمرأة المعيلة، إضافة إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي في حالات المرض والأزمات، وكذا تقديم برنامج تكافل وكرامة الذي تقدمه الوزارة لتعمل علي توفير حياة كريمة لهن.

الأم المثالية تستعرض قصة كفاحها

واستعرضت عزة عبد الفتاح عبد الستار، الأم المثالية على مستوي الجمهورية، قصه كفاحها ومعاناتها مع الحياه واصرارها علي الوصول بأسرتها إلى بر الأمان وتقديم أبناء نافعين لها وللمجتمع.

وخلال الاحتفالية، كرّم محافظ الشرقية الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، بمنحهن شهادات تقدير وهدايا عينية متمنياً للجميع حياه أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة، وهن:

- عزة عبد الفتاح عبد الستار، الأم المثالية على مستوى الجمهورية.

- السيدة حسن عتريس، أم لابن من ذوي الهمم.

- حكمت عبد الحكم محمد، أم من ذوي الهمم.

- آمنة أحمد محمد، أم بديلة.

- آمال عطية عبد الخالق.

- حنان امين محمد.

- أمل محمد الصادق.

- مرفت محمد محمود سلامه.

- سوسو عبد الله ياسين.

- بشري محمد السعيد.