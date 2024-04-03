تقديرًا لتضحياتهن.. محافظ قنا يكرّم الأمهات المثاليات

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة، تقديرًا لما قدموه من تضحيات وكفاح في تربية أبنائهن، وذلك في احتفالية كبرى بقاعة ديوان عام المحافظة.

الدولة مهتمة بالاستفادة من مشاركة المرأة في كافة المجالات

وأضاف «الداودي» أن الدولة مهتمة بتمكين المرأة والاستفادة من مشاركتها الفعالة في كافة المجالات، مقدما التحية لكل الأمهات التي تضحي بوقتها في سبيل تربية أطفالها، معربا عن بالغ شكره وتقديره لقصص كفاح الأمهات المكرمات في المجتمع.

أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية بقنا

شهد الاحتفال تكريم مريم وهيب يعقوب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، ومديحة محمد محمد محمود الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة، وتحية محمد عبدالجليل الأم المثالية الثالثة على مستوى المحافظة، ورئيسة أحمد عسران الأم المثالية الأولى «الأم البديلة» على مستوى المحافظة، ومحفوظة محمد مصطفى الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة «تمكين اقتصادي»، كما تم تكريم الأمهات المثاليات العاملات بديوان عام المحافظة حيث حصلت السيدة هناء همام محمود على لقب الأم المثالية الأولى، وآمال علي محمد على لقب الأم المثالية الثانية.