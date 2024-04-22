شيريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها «لؤلؤة» على طريقتها الخاصة.. راضية عنك

احتفلت الفنانة شيريهان، بعيد ميلاد ابنتها «لؤلؤة»، على طريقتها الخاصة من خلال نشر عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مُصاحبة لكلمات غُلفت بالحنان والحب لها.

عيد ميلاد «لؤلؤة» ابنة شيريهان

شاركت الفنانة شيريهان جمهورها بصور من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها «لؤلؤة» الـ27، مُعبرة: «ابنتي الرائعة حماك الله من كل سوء، وجعلك الله سعيدة وبخير وصحة وسلام، راضية مرضية وقرّة عين لي ولشقيقتك تالية القرآن الكريم»، وكثيرًا ما تظهر لها الحب، إذ أن حلم الأمومة لها كان الأول بحسب ما روت خلال لقاء نادر لها.

وأضافت أنها فخورة كثيرًا بها، وتريد أن تراها في أحسن حال، معددة الكثير من صفاتها الحسنة: «كل عيد ميلاد حبيبتي وأنتِ بخير وسعيدة وصادقة وقوية وناجحة، مٌحققه ذاتك و مرتاحة البال.. وأنا فقلبي دقاته تنطق بحروف اسمك».

أمنية شيريهان لابنتها

وتمنيت أن تحيا كل يوم من جديد لتعيش معها وهي راضية عنها: «قلبي راضي عنك ليوم الدين ومتشرف وفخور بيكِ، وكل ما أتمناه أن أراكِ أسعد وأنجح بنات الدنيا»، ولاقت الصور استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معه، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات.

حلم الأمومة

«طول عمري نفسي أبقى أم»، بهذه الكلمات عبرت الفنانة شيريهان، عن حبها لبنتها قائلة خلال خلال لقاء نادر: «ربنا استجاب لي إني أبقى أم، أكتر حلم بحس أني طايرة عشان أتحقق، ويا رب يعطي لكل أم الشعور ده، أنا بتمنى لهم الخير، واتلغت عندي الأنا من أول ما خلفت بسببهم».