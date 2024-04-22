بعائد يومي يصل لـ18%.. أعلى 10 حسابات توفير في البنوك

يوفر عدد كبير من البنوك المصرية حسابات توفير بعائد يومي ثابت يصل إلى 18%، وبحسب المواقع الرسمية، نرصد في السطور التالية أعلى 7 حسابات توفير بعائد يومي بحسب جدول أسعار العائد لشهر أبريل 2024.

حساب توفير البنك الأهلي الكويتي

- العائد يصل إلى 15% حسب شريحة العميل.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- دورية الصرف يوميًا.

حساب توفير بنك التعمير والإسكان

- العائد يصل إلى 9% حسب المبلغ.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 50 ألف جنيه.

- دورية صرف العائد يوميًا.

حساب توفير البنك التجاري الدولي

- العائد يصل إلى 18% حسب الشريحة.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 20 ألف جنيه.

- العائد يصرف يوميًا.

حساب توفير مصرف أبوظبي الإسلامي

- العائد يصل إلى 7.25% حسب الشريحة.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 100 ألف جنيه.

حساب توفير بنك قناة السويس

- العائد يصل إلى 5%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 10 آلاف جنيه.

- دورية الصرف يوميًا.

حساب توفير بنك saib

- العائد يصل إلى 7% حسب الشريحة.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- دورية الصرف يوميًا.

حساب توفير بنك الاستثمار العربي

- العائد يصل إلى 6%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- دورية الصرف يوميًا.