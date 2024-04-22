بعائد يومي يصل لـ18%.. أعلى 10 حسابات توفير في البنوك
كتب:
منة العشماوي
05:27 م | الإثنين 22 أبريل 2024
حسابات التوفير
يوفر عدد كبير من البنوك المصرية حسابات توفير بعائد يومي ثابت يصل إلى 18%، وبحسب المواقع الرسمية، نرصد في السطور التالية أعلى 7 حسابات توفير بعائد يومي بحسب جدول أسعار العائد لشهر أبريل 2024.
حساب توفير البنك الأهلي الكويتي
- العائد يصل إلى 15% حسب شريحة العميل.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.
- دورية الصرف يوميًا.
حساب توفير بنك التعمير والإسكان
- العائد يصل إلى 9% حسب المبلغ.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 50 ألف جنيه.
- دورية صرف العائد يوميًا.
حساب توفير البنك التجاري الدولي
- العائد يصل إلى 18% حسب الشريحة.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 20 ألف جنيه.
- العائد يصرف يوميًا.
حساب توفير مصرف أبوظبي الإسلامي
- العائد يصل إلى 7.25% حسب الشريحة.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 100 ألف جنيه.
حساب توفير بنك قناة السويس
- العائد يصل إلى 5%.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 10 آلاف جنيه.
- دورية الصرف يوميًا.
حساب توفير بنك saib
- العائد يصل إلى 7% حسب الشريحة.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.
- دورية الصرف يوميًا.
حساب توفير بنك الاستثمار العربي
- العائد يصل إلى 6%.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.
- دورية الصرف يوميًا.