رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

بعائد يومي يصل لـ18%.. أعلى 10 حسابات توفير في البنوك

كتب:

منة العشماوي
05:27 م | الإثنين 22 أبريل 2024
حسابات التوفير

حسابات التوفير

يوفر عدد كبير من البنوك المصرية حسابات توفير بعائد يومي ثابت يصل إلى 18%، وبحسب المواقع الرسمية، نرصد في السطور التالية أعلى 7 حسابات توفير بعائد يومي بحسب جدول أسعار العائد لشهر أبريل 2024.

حساب توفير البنك الأهلي الكويتي

- العائد يصل إلى 15% حسب شريحة العميل.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- دورية الصرف يوميًا.

حساب توفير بنك التعمير والإسكان

- العائد يصل إلى 9% حسب المبلغ.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 50 ألف جنيه.

- دورية صرف العائد يوميًا.

حساب توفير البنك التجاري الدولي

- العائد يصل إلى 18% حسب الشريحة.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 20 ألف جنيه.

- العائد يصرف يوميًا.

حساب توفير مصرف أبوظبي الإسلامي

- العائد يصل إلى 7.25% حسب الشريحة.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 100 ألف جنيه.

حساب توفير بنك قناة السويس

- العائد يصل إلى 5%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 10 آلاف جنيه.

- دورية الصرف يوميًا.

حساب توفير بنك saib 

- العائد يصل إلى 7% حسب الشريحة.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- دورية الصرف يوميًا.

حساب توفير بنك الاستثمار العربي

- العائد يصل إلى 6%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- دورية الصرف يوميًا.

اقرأ المزيد:

في خطوات بسيطة.. رسوم فتح حساب جاري أو توفير في بنكي الأهلي ومصر

تفاصيل حساب توفير البنك العربي الإفريقي الدولي.. عائد يصل إلى 30%

للمصاريف اليومية.. بنك الإسكندرية يعلن عن حساب توفير جديد بعائد مرتفع

بعائد يصل إلى 25%.. البنك العربي الأفريقي يطرح حساب توفير جديد

بنك خاص يطرح حساب توفير بعائد 24%
بقلم منة العشماوي