شيرين عفت تتغنى بهدوء القاهرة وقت الإجازات: ستشعر بالفارق الكبير والتطور العظيم

تغنت الإعلامية شيرين عفت بهدوء القاهرة خلال أوقات الإجازات وذهاب البعض للشواطئ، قائلة: «الشخص الذي يبقى في القاهرة وقت الإجازات يتمتع متعة غير طبيعية بالهدوء والشوارع الخالية، ويرى أشياء كثيرة كانت فائتة عنه بسبب الزحمة والانشغالات».

وأضافت «عفت»، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، «إذا جاءت لك الفرصة بالسير في الشوارع سواء من خلال السيارة أو مترجلا على قدمك في أماكن معينة بالتأكيد ستستشعر بالفارق الكبير والتطور العظيم، دائما القاهرة مثل المحافظات الكبرى تتحزم بحزام قبيح وهو العشوائيات، كانت مأساة ومشكلة دائمة كونها أماكن غير صحية وآمنة، وأيضا إهدار لحق الناس في العيش بحياة طبيعية مثل باقي البشر».

وتابعت: «حي مثل الأسمرات شيء في منتهى النظافة والجمال ومخطط لها بأن يكون به حدائق وأندية، وفي الجداول السياحية كانت دائما نصيب القاهرة منها قليل وتفضيل الذهاب للأماكن الشاطئية أو الثقافية أو الأثرية، لكن القاهرة أصبحت الآن ممتعة من خلال السير على كورنيش النيل والذهاب لشارع معز وممشى أهل مصر وحديقة الأزهر والقلعة».