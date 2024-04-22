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السكة الحديد تكشف مواعيد قطارات VIP على خط «الإسكندرية - القاهرة»

كتب:

كريم روماني
03:47 م | الإثنين 22 أبريل 2024
حركة القطارات - صورة أرشيفية

حركة القطارات - صورة أرشيفية

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» VIP، حيث يتحرك من الإسكندرية إلى القاهرة 5 قطارات تُقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، وتصل إلى محطات مختفلة في الوجه القبلي كأسوان والأقصر وبني سويف.

مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» VIP

وترصد السطور التالية مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» VIP، وفق ما أعلنت عنه السكة الحديد كما يلي.

- قطار رقم 982 يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 12:00 

- قطار رقم 992 يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 

- قطار رقم 2006 يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 5:15 دقيقة  

- قطار رقم 980 يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 8:00  

- قطار رقم 934 يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 1:15 دقيقة  

مناسبة التوقيت الصيفي

وفي سياق متصل، شددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على جميع المختصين، بالعلم والتنفيذ والمحطات لإعلان جمهور الركب بمواعيد القطارات الجديدة بمناسبة التوقيت الصيفي، مؤكدة تشغيل الشبكة بالمنطقة الوسطى والاتفاق مع مصنع الألمونيوم على قطار العمل من محطة نجع حمادي في الموعد المناسب.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.