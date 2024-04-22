كاملة أبو ذكري: «أحب المخرج بيتر ميمي»

أشادت المُخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري بالمُخرج بيتر ميمي، الذي قدم آخر أعماله في السباق الرمضاني الماضي 2024، وهو مسلسل الحشاشين، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا، وقدم بطولته النجم كريم عبد العزيز، وصُنف بأنه أهم عمل في رمضان حيث كان يناقش قضية فكرية هامة، وهي قضية الإرهاب من خلال تقديم قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين.

كاملة أبو ذكري تشيد بالمخرج بيتر ميمي

وقالت كاملة أبو ذكري خلال تدوينة كتبها على صفحتها على «فيسبوك»: «أنا بحب المخرج بيتر ميمي»، ولاقت التدوينة استحسان كثير من مُتابعة أبو ذكري، إذ أشاد الكثير بالمُخرج بيتر ميمي، ومن بينهم عدد من الممثلين، الذين قالوا إنه من أكثر المُخرجين موهبة والتزام وعلى المستوى الشخصي إنسان ذو أخلاق وذوق رفيع.

وغابت كاملة أبو ذكري عن رمضان الماضي في الدراما، واكتفت بإخراج إعلان تلفزيوني لإحدى العلامات التجارية، وجمعت فيه النجمين محمد رمضان وأنغام، وقدموا واحدة من أكثر الأغنيات التي انتشرت في الموسم الرمضاني.