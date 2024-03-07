المخرجة كاملة أبو ذكري «أيقونة نجاح».. رحلة إبداع تتوج بتكريم قرينة الرئيس

المخرجة كاملة أبو ذكري، من السيدات اللاتي أثرن في المجتمع بشكل إيجابي من خلال أعمالها الفنية التي قدمتها، منها مسلسل «سجن النسا»، الذي يعد نقلة نوعية في مشوارها الفني، ليقع عليها الاختيار، ضمن 20 سيدة تكرمهن السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل «المرأة المصرية.. أيقونة النجاح».

تألق كاملة أبو ذكري في عالم الإخراج

لمعت كاملة أبو ذكري في فن الإخراج، إذ تخرجت في المعهد العالي للسينما، لتبدأ عملها مع المخرج نادر جلال، لتتعلم منه وتكتسب الكثير من خبراته، وبعد فترة من الوقت، تقرر الاستقلال بعملها، لتنجح في أول تجربة لها، بإخراج فيلم قصير يحمل اسم «قطار الساعة السادسة»، بحسب صفحتها على «فيسبوك» ولقاءات تليفزيونية سابقة.

أخرجت كاملة أبو ذكري، وشاركت في إخراج بعض الأفلام، التي لا تزال علامة فارقة في السينما المصرية، منها: عن العشق والهوى، اللمبي، ملك وكتابة، واحد صفر، وغيرها من الأعمال السينمائية والدرامية.

«سجن النسا» نقلة في مشوار كاملة أبو ذكري

أخرجت كاملة أبو ذكرى مسلسل سجن النسا، الذي يعد نقلة نوعية لها، ويعتبر من أهم الأعمال الدرامية، على مدار مشوارها الفني، وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم، ويتحدث عن بعض الصعوبات التي تواجه المرأة في حياتها.

تكريم المخرجة كاملة أبو ذكري

وقع الاختيار على كاملة أبو ذكري، ضمن قائمة 20 سيدة، تم تكريمهن يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة يوم المرأة المصرية، بسبب إسهاماتهن في المجتمع، أو عما تميزوا به في مختلف المجالات، بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.