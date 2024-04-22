«القابضة للمطارات»: تجديد الرخصة الدولية لمطار القاهرة لمدة 3 سنوات

قالت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، إن سلطة الطيران المدني المصري، جددت شهادة ترخيص مطار القاهرة الدولي، للعمل كمطار دولي لمدة 3 أعوام، وذلك حتى عام 2026، وفقا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني «إيكاو»، الممثلة في سلطة الطيران المدني المصري، طبقا للمواصفات العالمية و المعايير الدولية.

تطوير مطار القاهرة الدولي

من جهته، هنأ المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الدولي، تحت رئاسة المحاسب مجدي إسحاق، لتجديد الاعتماد لمطار القاهرة، الذي يأتي في إطار جهود العاملين المستمرة لتطوير مطار القاهرة الدولي، طوال السنوات الماضية، ما يجعله دائما في مصاف المطارات الدولية المتميزة بالعالم.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدوري، من قبل سلطة الطيران المدني المصري، للتأكد من التزامها بتطبيق الشروط والمعايير الدولية كافة.