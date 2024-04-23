«موجود في مطبخك».. مكون سحري يضبط ساعتك البيولوجية مع بدء التوقيت الصيفي

الساعة البيولوجية مشكلة التوقيت الصيفي الأساسية؛ لذا عليك قبل تغيير الساعة خلال الأيام القليلة المقبلة، اتباع نصائح تعتمد على مكون سحري يساعد بشكل كبير على ضبط النوم؛ وفقًا لموقع «مايو كلينك» العالمي، إذ أن الاعتماد على بعض الزيوت العطرية يساعد بشكل كبير على الاسترخاء والشعور بالراحة ليلًا، وفي هذه السطور نقدم لك الطريقة.

كيفية ضبط ساعتك البيولوجية

وقبل بدء التوقيت الصيفي، يمكن استخدام الزيوت العطرية في ضبط الساعة البيولوجية لأنها تقلل الشعور بالقلق وتحقق إحساسًا بالهدوء، ومع استخدامها تشعر بالهدوء والنوم الجيد، لذلك استخدم الزيوت التالية:

اللافندر

الياسمين

الكاموميل

الورد والمريمية

النيرولي

خشب الصندل

اليلانج

الفانيليا

وطريقة استخدام الزيوت العطرية، يكون من خلال ناشر الهواء أو بوضع بضع قطرات على كرة قطنية أو منديل ووضعها في ثنايا غلاف الوسادة.

يمكن استخدام أقنعة النوم والوسادات المزودة بالعطور المأخوذة من الزيوت العطرية، التي يمكن أيضًا أن تساعد على الاسترخاء والراحة.

موعد بدء التوقيت الصيفي

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2024 وفقا للقانون الذي أقره مجلس النواب، في الثانية عشرة بمنتصف ليل آخر جمعة في شهر أبريل، وتقدم الساعة من 12 صباحا إلى الواحدة صباحا؛ على أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، ويعود التوقيت الشتوي مجددا ليتم تأخير الساعة من 12 صباحا لتصبح 11 مساءً.