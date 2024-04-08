رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر

بعث الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

وقال رئيس الإنجيلية في نص البرقية: «يسعدني أنّ أبعث لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونصلي أنّ يعيده الله على بلادنا العزيزة والشعب المصري العظيم بالخير والمحبة والسلام. وكل عام وسيادتكم بخير».

برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

كما بعث رئيس الإنجيلية، برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك إلى كلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإلى كلٍّ من وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والمالية والإسكان والبيئة والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.